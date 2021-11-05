Медик рассказал, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19 и какими вакцинами

Медик рассказал, можно ли онкобольным вакцинироваться от COVID-19 и какими вакцинами

Перед вакцинацией лучше проконсультироваться в онколога.

Люди, победившие онкологическое заболевание или находящиеся на стадии ремиссии, могут вакцинироваться от COVID-19 любой вакциной.

Об этом сообщил начальник структурного подразделения опухолей молочной железы Буковинского клинического онкологического центра Илья Тащук, передают в Черновицкой ОГА.

Медик подчеркнул, что от коронавируса могут вакцинироваться и те, кто победил онкологическое заболевание и те, кто находится в стадии ремиссии, а также те, кто получает химио- или иммунотерапию. Однако последней категории людей перед вакцинацией все же следует проконсультироваться со своим онкологом. По данным врача, после онкологического заболевания организм человека часто ослаблен, поэтому такие больные рискуют заболеть коронавирусом в тяжелой форме.

"Риск, что COVID-19 у таких пациентов будет проходить тяжело, достаточно высок. Поэтому единственный способ предотвратить это — вакцинироваться", — подчеркнул Илья Тащук.

Врач объяснил, что он всегда рассказывает больным о механизме действия вакцин, которые есть в Украине, а уже тогда человек выбирает тот, который на его взгляд, для него самый лучший.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Врачи призывают беременных и планирующих ребенка прививаться от COVID | Вакцинация в Украине

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