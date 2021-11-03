Маски и "паспорта здоровья": Нидерланды возвращают карантинные ограничения

В стране растет количество больных COVID-19.

Власти Нидерландов за три дня возвращают карантинные ограничения.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок 3 ноября.

Вновь станут обязательными защитные маски в магазинах и помещениях, где не используются паспорта здоровья.

Кроме того, населению рекомендуют вернуться к дистанционной работе и работать отдаленно хотя бы половину времени. Карантинные ограничения в стране частично отменили в сентябре, а вернули из-за роста инфицированных.

Между тем, канцлер Германии Ангела Меркель также анонсировала новые строгие ограничения, но они будут касаться невакцинированных. Последующие меры и ситуацию с пандемией министры германских федеральных земель обсудят уже в ближайшие дни.

Новости мира: власти Нидерландов снова сделают обязательными маски и "паспорта здоровья" в общественных местах

Как сообщалось, в Китае выявлено 93 новых случая заражения COVID-19 внутри страны. Новая волна заражений в Китае началась 17 октября, за это время в 17 провинциях и районах обнаружено более 500 инфицированных. СМИ называют тенденцию тревожной, поскольку география новых случаев выявления заболеваний расширяется, несмотря на жесткие ограничительные меры, предпринимаемые властями.

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