Людям ампутируют ноги: медики назвали опасное осложнение COVID-19

Коронавирус приводит к образованию тромбозов, из-за которых пациенты теряют конечности.

Во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом. Это произошло из-за того, что в инфицированных случились осложнения — возникли тромбозы.

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Об этом сообщили в КНП "Восьмая городская клиническая больница г. Львова".

Больные попали в COVID-отделение больницы с тяжелым течением болезни. Впоследствии к коронавирусу добавились еще и симптомы тромбоза. Медики отмечают, что сейчас вирус становится агрессивным и это не очередные "страшилки".

Фото: КНП "восьмой городская клиническая больница г.. Львов.

"COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие, ведь вирус вызывает агрегацию мелких клеток крови, которые приводят к микротромбированию. Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях", — говорится в сообщении.

Фото: КНП "восьмой городская клиническая больница г.. Львов.

Специалисты отмечают, что тромбоз как осложнение, случается не только в разгаре болезни, но после полного выздоровления. В зоне риска те, которые болеют диабетом, атеросклерозом, а также пациенты с лишним весом или те, которые курят.

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