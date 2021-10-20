Люди умирают от COVID-19 и различных заболеваний: какая ситуация в моргах Харьковской области

Люди умирают от COVID-19 и различных заболеваний: какая ситуация в моргах Харьковской области

По словам областных властей, ситуация в моргах — напряженная.

В Харьковской области морги работаю в напряженном режиме. На общую загруженность влияют жертвы коронавирусной инфекции, а также другие летальные случаи.

Об этом сообщил заместитель губернатора Харьковской обладминистрации Михаил Черняк, пишет "Объектив".

“Мы каждый день видим количество умерших людей. Умерших и с официально подтвержденным COVID-19 в больницах, и тех, которые умерли дома. Более того, никто не отменил общую летальность. Люди умирают от различных причин, не только от COVID-19 и тоже поступают в морги, или в морги судмедэкспертизы. Поэтому, безусловно, морги работают в напряженном режиме”, - подчеркнул Михаил Черняк.

Он также добавил, что единственное действующее средство, которое может защитить от коронавируса — это вакцинация.

Напомним, что эта осень может стать последней для украинцев, которые пренебрегают вакцинацией от коронавируса. Так считает детский врач Евгений Комаровский.

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