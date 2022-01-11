Люди, переболевшие "Омикроном", не нуждаются в бустерной прививке — израильский врач

В дальнейшем нужно будет адаптировать вакцины к новым вариантам каждые несколько лет, предполагает врач.

Выдающийся израильский врач считает, что три дозы вакцины обеспечивают достаточную долгосрочную защиту от тяжелой формы коронавируса, поэтому нет необходимости вводить четвертую дозу. В частности, это касается людей, переболевших "Омикроном".

Такое мнение высказал инфекционист израильского медицинского центра профессор Эйал Лешем, пишет CNBC.

"Итак, возможно, что люди, которые получили две или три дозы текущих вакцин, а затем заболели "Омикроном" во время этой волны или подверглись влиянию других менее вирулентных вариантов, вообще не будут нуждаться в другом бустере ", — сказал профессор.

В то же время, по его словам, существующие вакцины, возможно, в дальнейшем нужно будет адаптировать к новым вариантам каждые несколько лет.

"Возможно, нам понадобится обновлять эти ускорители каждые несколько лет, возможно, каждый год, чтобы настроить их на распространенный вариант, но нам могут не пригодиться никакие ускорители, если будущие варианты окажутся менее вредными, как мы видим из Omicron", — сказал он.

Как пишет издание, на данный момент у представителей здравоохранения в других странах нет единого мнения относительно того, будут ли нужны четвертые дозы вакцины от COVID-19.

Напомним, ТСН.ua писал о том, кто может получить бустер и как это сделать, а также какие вакцины используют для третьей прививки. Подробнее — по этой ссылке.

Как сообщалось, в Украине разрешили бустерную вакцинацию против COVID-19: как записаться на прививку.

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