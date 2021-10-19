"Люди, опомнитесь": врач из Львова рассказала жуткую историю о тяжелобольной на COVID-19 мать троих детей

"Люди, опомнитесь": врач из Львова рассказала жуткую историю о тяжелобольной на COVID-19 мать троих детей

Все родственники тяжелобольной 40-летней женщины были против вакцинации.

Во Львове из-за вспышки коронавируса медики вынуждены работать сверхурочно. Однако количество невакцинированных больных постоянно растет.

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Об этом в Facebook написала заведующая отделом анестезиологии и интенсивной терапии Львовской клинической больницы скорой медицинской помощи Наталья Матолинец.

Медик отметила, что сейчас во Львове большая летальность среди больных коронавирусом. Большинство людей, которые попадают в больницу, невакцинированные. Также Наталья Матолинец рассказала жуткую историю о матери троих маленьких детей, которую медики уже дважды за день реанимировали.

"Мы боремся за самый мизерный шанс ее спасти. Но вся ее семья против вакцинации. Люди, опомнитесь! Медики уже не выдерживают! Мы падаем с ног, а вы теряете родных", — подчеркнула Наталья Матолинец.

Напомним, во Львове медики за неделю ампутировали конечности трем пациентам с коронавирусом.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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