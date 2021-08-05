Люди, которые привиты двумя дозами вакцины, имеют втрое меньше шансов заболеть коронавирусом, — ученые

Ученые отметили, что вакцинированные также должны быть осторожными, поскольку риск заразиться COVID-19 все же остается.

Люди, которые привиты двумя дозами вакцины, имеют втрое меньше шансов заболеть коронавирусом.

Об этом говорится в исследовании ученых Имперского медицинского колледжа Великобритании.

Ученые из Великобритании провели масштабное исследование с участием 100 000 человек с 24 июня по 12 июля. Оно показало, что у людей, которые не вакцинировались, втрое больше шансов заразиться коронавирусом, чем у тех, которые уже вакцинированы двумя дозами.

"Эти результаты подтверждают наши предварительные данные, которые показывают, что обе дозы вакцины обеспечивают хорошую защиту от заражения. Однако мы также видим, что риск заражения все еще существует, поскольку ни одна вакцина не является на 100% эффективной, и мы знаем, что некоторые дважды вакцинированы люди все еще могут заболеть вирусом. Поэтому даже после ослабления карантина, нам все равно следует действовать с осторожностью, чтобы защитить друг друга и сдержать темпы распространения инфекции", — сказал один из авторов исследования, профессор Пол Эллиотт с Имперской школы общественного здоровья.

Ученые отметили, что риск заражения после вакцинации снижается на 50-60%. После контакта с больным на коронавирус, у вакцинированных риск заболеть составляет 3,84%, тогда как у невакцинированных — 7,23%.

"Известно, что штамм" Дельта "быстро распространяется и им могут болеть полностью вакцинированы люди. Нам необходимо лучше понять, насколько заразные полностью вакцинированы люди, которые инфицируются, поскольку это поможет лучше прогнозировать ситуацию в ближайшие месяцы, и наши результаты способствуют формированию более полной картины", — сказал профессор динамики инфекционных заболеваний Стивен Райли.

Напомним, врач рассказал, будут ли болеть коронавирусом вакцинированы и нужно ли будет делать третью прививку от COVID-19.

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