Ляшко рассказал, как Украина готовится к новым волнам COVID-19 и когда выпустят украинскую вакцину

Ляшко рассказал, как Украина готовится к новым волнам COVID-19 и когда выпустят украинскую вакцину

Сейчас продолжается разработка украинской вакцины. Ее запуск запланирован на следующий год.

Группа компаний "Лекхим", занимающихся производством фармацевтики в Украине, сможет производить в год до 30 млн доз вакцины от коронавируса.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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В рамках рабочей поездки в Харьковскую область глава МОЗ ознакомился с подготовкой к следующим волнам коронавирусной инфекции. По его словам, на “Лекхиме” в год изготавливают более 950 млн фармацевтической продукции. Такое количество обусловлено работой автоматизированных и роботизированных систем.

“Обсудили с руководством предприятия запуск линии производства вакцин по трем позициям, которые важны для государства: антиковдная вакцина, вакцина против гриппа и полиомиелита. Постановлением Кабмина мы уже разрешили фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19 с государственными льготами и освобождением оборудования от налогообложения”, — рассказал Виктор Ляшко.

Он также добавил, что мощности производства позволяют разливать более 10 млн доз вакцины в час и более 30 млн доз в год. В настоящее время продолжается разработка украинской вакцины от COVID-19. Ее запуск запланирован на 2022 год.

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