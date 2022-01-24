Ляшко прогнозирует вдвое большее количество случаев COVID-19, чем было осенью

В то же время благодаря вакцинации количество госпитализированных во время новой волны коронавирусной болезни будет значительно меньше.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что благодаря вакцинации количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны коронавирусной болезни будет меньше, хотя самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.

Об этом он заявил на брифинге после заседания СНБО в понедельник, 24 января.

По его словам, на сегодня отмечается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

“Хочу назвать цифру – 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19”, — отметил министр.

Виктор Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новую волну коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время прошлой волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализации будет меньше так же, как и количества смертей", — отметил он.

Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.

Напомним, в Украине за государственные средства закупили и уже отвезли в учреждения здравоохранения 20 тысяч флаконов препарата "Ремдесивир". Он используется для лечения больных коронавирусной инфекцией.

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