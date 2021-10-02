Ляшко объявил, когда появится украинская вакцина от COVID-19

В Харькове уже начался монтаж линии для ее производства.

В субботу, 2 октября, министр здравоохранения Виктор Ляшко во время выездного совещания парламентской фракции "Слуга народа" в Трускавце сообщил, что первая вакцина украинского производства должна быть изготовлена уже в 2022 году.

Об этом сообщает "Дом".

По словам министра, в Харькове уже начался монтаж первой линии для производства инактивированных вакцин против гриппа и коронавирусной болезни.

"До конца этого года мы точно будем знать четкие дедлайны производства вакцин, а в следующем году с линии сойдет первая украинская вакцина", — рассказал Ляшко.

Напомним, что львовские ученые также работают над разработкой первой украинской вакцины от коронавируса в лаборатории Института биологии клетки НАН. Создать ее планируют до конца 2021, но после этого препарат нужно будет еще испытать.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку