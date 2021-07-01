Ляшко обещает, что до сентября Украина получит 9 млн доз вакцины

2 млн доз вакцины Moderna должны доставить в Украину уже в этом месяце.

Украина получит от США 2 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Ее передадут по глобальным механизмом COVAX.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

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"Мы договорились с США. Они нам обещают поставить 2 млн доз вакцины. Они обратились ко мне как к министру, готов ли я принять эту вакцину по результатам переговоров министра здравоохранения и президента Владимира Зеленского во время общения с Джо Байденом. Они дают их через COVAX", — сказал Ляшко.

По его словам, вакцина Moderna должен прибыть в Украину уже в этом месяце. Также в июле должны доставить миллион доз вакцины Pfizer.

"Сколько ее придется в августе, мы будем знать чуть позже, но так же как минимум миллион", — заверил министр.

Ляшко надеется на возобновление поставок 1,5 миллиона доз вакцины индийской CoviShield-AstraZeneca.

Кроме того, Украина обещают поставить 4 миллиона доз американского препарата Novavax. Согласно контракту, это должно произойти в августе. В общем до сентября Ляшко обещает как минимум 9 млн доз вакцин.

Ранее сообщалось, что Украина в июле получит около 7,7 млн доз вакцин от COVID-19. В частности, 5,325 млн доз китайской вакцины CoronaVac.

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