Ляшко назвал условие, при котором школы продолжат работу при усилении карантина

Посещение учебного заведения будет возможным, если 80% его сотрудников будут полностью иммунизированы.

В случае выхода какого-то из регионов Украины из "зеленой" карантинной зоны, условия работы учебных заведений будут изменены, но не всегда это будет означать прекращение занятий для школьников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в среду, 28 июля, во время заседания Кабинета министров.

По его словам, если какой-то из регионов Украины выйдет из "зеленой" зоны эпидемиологической опасности и попадет в любую другую ( "желтую", "оранжевую" или "красную"), учебные заведения будут переведены на новые условия работы с соответствующими карантинными ограничениями .

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"Чтобы учебное заведение продолжало работать, ему нужно иметь минимум 80% полностью иммунизированных сотрудников", — заявил Ляшко.

Министр отметил, что Украина вынуждена усиливать карантинные мероприятия из-за вспышки нового штамма коронавируса "Дельта".

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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