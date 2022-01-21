Ляшко назвал области, которые являются следующими кандидатами на "красную" зону

Индикаторы Минздрава, сигнализирующие о необходимости введения высшего уровня эпидопасности, уже не привязаны к количеству инфицированных.

На грани попадания в "красный" уровень эпидемической опасности в Украине находятся Ровенская и Черновицкая области.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время разговора с журналистами, информирует ТСН.ua.

По его словам, если в течение двух дней показатели динамики и уровня госпитализации будут расти, эти регионы могут перейти на "красный" уровень эпидопасности.

Глава Минздрава напомнил, что индикаторы Минздрава, сигнализирующие о необходимости введения более высокого уровня эпидемической опасности, уже не привязаны к количеству инфицированных.

"Наши индикаторы работают не на количество случаев. Для введения “красного” уровня эпидопасности не имеет значения [было зафиксировано] тысячу или 10 тысяч случаев. Три из наших индикаторов привязаны к количеству госпитализаций, потому что приоритетом у нас является стабильная работа медицинской системы. Речь идет о загрузке коек, динамике уровня госпитализации и уровне госпитализации”, — пояснил министр.

Индикатором, свидетельствующим о вспышке заболевания COVID-19, является коэффициент выявленных случаев инфицирований.

“Большинство тестов делается в структурах Минздрава, там статистика сто процентов верна. Если из тысячи протестированных более 200 положительных, здесь у нас уже засветится индикатор”, — отметил Виктор Ляшко.

Напомним, на следующей неделе Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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