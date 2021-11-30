Ляшко назвал дату, когда украинцам разрешат вакцинироваться третьей дозой вакцины от COVID-19

Бустерной дозой в Украине начнут вакцинировать, когда хотя бы 60% населения получит первую дозу вакцины.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что украинцам разрешат делать третью COVID-прививку в январе-феврале 2022 года.

Об этом он сказал в интервью BBC.

Министр убежден, что бустерной дозой в Украине начнут вакцинировать, когда хотя бы 60% населения получит первую дозу вакцины.

"Ориентировочно мы ожидаем, что это будет январь-февраль 2022 года. Возможно, и раньше. Это зависит от многих факторов. Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерное вакцинирование", — сказал глава Минздрава.

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