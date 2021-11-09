Ляшко анонсировал новые поставки Pfizer в Украину уже на этой неделе

Ляшко анонсировал новые поставки Pfizer в Украину уже на этой неделе

Глава Минздрава заверил, что вакцины в Украине достаточно, чтобы все желающие сделали прививку от коронавируса.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что на этой неделе в Украину привезут новые партии вакцины Pfizer.

Об этом глава Минздрава заявил в эфире телеканала ICTV.

"На этой неделе, вторник-среда, мы ждем еще 1 млн (доз вакцины — ред.) Pfizer и до конца недели еще 1,5 млн Pfizer. То есть вакцины более чем достаточно, чтобы делать прививки и защититься", — рассказал министр.

По словам Ляшко, в Украину поступило почти 31 млн. доз вакцины от коронавируса. В частности, в эти выходные привезли 1,4 млн доз Pfizer и 3 млн доз Moderna.

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