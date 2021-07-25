Курортный центр: в одной из областей уровень госпитализаций из-за COVID-19 достиг 80%

Курортный центр: в одной из областей уровень госпитализаций из-за COVID-19 достиг 80%

В список областей с высоким уровнем госпитализации попала также Луганская (41,8%), Ивано-Франковская (37%) и Харьковская (31,9%) области.

В Херсонской области уровень госпитализации больных из-за COVID-19 достиг 80%.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на 24 июля.

При этом по показателям "зеленой" зоны уровень госпитализации должен быть не выше 50%. В регионе два дня подряд уровень госпитализаций превышает допустимые 50%. Согласно предварительным данным эта цифра достигла 69,8%, а сегодня — уже 80%.

В список областей с высоким уровнем госпитализации попала также Луганская (41,8%), Ивано-Франковская (37%) и Харьковская (31,9%) области.

Общий уровень динамики госпитализаций из-за COVID-19 в Украине составляет 8%.

Напомним, исследование показало, насколько эффективны две дозы Pfizer или AstraZeneca против штамма "Дельта".

Также в Минздраве ожидают новую волну коронавируса осенью.

Мифы о побочных эффектах вакцинации от коронавируса – блиц-опрос

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку