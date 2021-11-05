Кулеба ответил будет ли "тотальное закрытие границ" после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

По словам главы МИД, закрытие границ — только рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий "тотального закрытия границы" не будет.
Об этом 5 ноября он написал в Twitter.
"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС", — пояснил глава МИД.
Дмитрий Кулеба добавил, что Министерство иностранных дел активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.
Напомним, уже на следующей неделе в ЕС планируют исключить Украину из "зеленого списка" из-за ухудшения ситуации с COVID.