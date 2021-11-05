Кулеба ответил будет ли "тотальное закрытие границ" после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

Кулеба ответил будет ли "тотальное закрытие границ" после исключения Украины из "зеленого списка" ЕС

По словам главы МИД, закрытие границ — только рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в результате исключения Украины из "зеленого списка" Евросоюза для путешествий "тотального закрытия границы" не будет.

Об этом 5 ноября он написал в Twitter.

"После исключения Украины из "зеленого списка" ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС", — пояснил глава МИД.

Дмитрий Кулеба добавил, что Министерство иностранных дел активно работает с партнерами, чтобы сохранить максимальную свободу путешествий для украинцев.

Напомним, уже на следующей неделе в ЕС планируют исключить Украину из "зеленого списка" из-за ухудшения ситуации с COVID.

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