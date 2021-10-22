Кровотечения, ампутация ног и суицидальные настроения: врач рассказала об особенностях течения COVID-19

В больницу 70% пациентов попадают уже в тяжелом состоянии.

В Клинической больнице скорой медицинской помощи г. Львова на лечении с COVID-19 находится 381 пациент. В медицинское учреждение части госпитализируют пациентов, которые уже в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила заведующая Центра терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Марта Сайко, передает журналист ТСН.ua.

"70% пациентов к нам попадают уже в тяжелом состоянии. Весной "тяжелых" пациентов было меньше, где-то 50%. Больные поступают с тяжелой дыхательной недостаточностью и значительным поражением легких. Также больные коронавирусом страдают и на психологические расстройства — у них может быть депрессия, беспокойство и даже суицидальные настроения. В коронавирусное отделения ежедневно приходит психиатр. Еще весной такие случаи были единичны, а сейчас — это постоянно", — говорит Марта Сайко.

Также медик сообщила, что в больных коронавирусом все чаще случаются осложнения, в частности — тромбозы. Поэтому трем людям ампутировали конечности.

"Еще одно осложнение — это кровотечения. Это — кишечные кровотечения, две женщины у нас были с маточными кровотечениями. Мы, медики, весной думали, что хуже уже быть не может. Сейчас мы увидели, что же может. Мы надеялись, что украинцы будут сознательные и будут прививаться и этого всего не будет. Но сейчас ситуация критическая. Мы работаем круглосуточно. Ежесуточно поступает по 45 пациентов. А это — большие объемы работы", — говорит Марта Сайко.

Врач призвала украинцев прививаться и подчеркнула, что тогда люди смогут переболеть коронавирусом в легкой форме.

"У нас в отделении из 381 пациента есть 15 вакцинированных. Но их течение болезни средней тяжести: они не кисневозависимые. В реанимации нет ни одного вакцинированного. Мы вчера выписали 90-летнего дедушку, который был вакцинирован, он смог победить болезнь", — отмечает Марта Сайко.

Врач добавила, что сейчас есть много летальных случаев из-за COVID-19. Это негативно влияет на психологическое состояние медицинского персонала.

"У меня медсестры теряют сознание, они уходят с работы подавлены. Такое же и с врачами. Поэтому мы призываем прививаться и брать ответственность за свое здоровье. Ведь когда случается горе, то виноваты врачи, медсестры, санитары, но только не болен", — отметила заведующая центра терапии Клинической больницы скорой медицинской помощи Львова.

Напомним, профессор рассказал, чем отличается "Дельта" и какой штамм будет доминировать в Украине.

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