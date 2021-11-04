Коронавирусный антирекорд в Днепропетровской области: шокирующая статистика

Больше всего случаев зарегистрировали в Днепре и Павлограде.
В Днепропетровской области новый коронавирусный антирекорд. 4 ноября медики зафиксировали 2254 новых случаев заражения COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Так, больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепре – 927, в Павлограде – 416, в Никополе – 144, в Каменском – 97, в Новомосковске – 97, в Кривом Роге – 83.
За сутки коронавирус побороли 689 человек, умерли – 57 человек.
Всего в Украине зафиксировали 27 377 новых случаев коронавируса – это также антирекорд. Умерли 699 больных.
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