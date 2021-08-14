Коронавирус вызвал у заядлого курильщика тяжелое осложнение — коллапс легкого

В реанимационном отделении больницы в Лондоне пациенту пришлось делать срочный дренаж поврежденного легкого.

В течение трех недель 36-летний житель Лондона страдал от сухого кашля, высокой температуры и одышки. Когда его госпитализировали, на рентгеновских снимках медики обнаружили, что у пациента коллапс легкого. Быстрое ухудшение состояния пациента могло быть результатом Covid-19.

Об этом сообщает британское издание The Sun.

Медики лондонской больнице диагностировали у пациента напряженный пневмоторакс, который возникает, когда воздух задерживается в плевральной полости под давлением. Такое состояние может возникать от тяжелой травмы грудной клетки, перелома ребра, вследствие дайвинга или прогулок на большой высоте.

Однако, ничего из перечисленного с пациентом не происходило. По словам врачей, только в детстве он болел астмой и еще был заядлым курильщиком.

Ему оказали экстренную помощь с введением дыхательной трубки и провели дренаж легкие.

"Учитывая историю болезни, обследование и рентгенологические результаты, вполне вероятно, что этот пациент страдал Covid-19, который затем усложнился пневмотораксом", — отметили в больнице.

Напомним, у пациента, уоторый переболел COVID-19, могут развиться осложнения, причем одновременно их может быть несколько.

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