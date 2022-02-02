Коронавирус в Украине: за минувшие сутки заразилось более 35 тысяч человек, 204 — умерли

Коронавирус в Украине: за минувшие сутки заразилось более 35 тысяч человек, 204 — умерли

Болезнь продолжает распространяться быстрыми темпами.

В Украине за минувшие сутки, 1 февраля, заразились коронавирусом 35 014 человек, умерли — 204. Больше всего новых заражений зафиксировано во Львовской, Одесской, Харьковской областях и Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Также за минувшие сутки:

◾️ госпитализировано – 4 314 человек;

◾️ летальных исходов – 204;

◾️ поправилось – 9 894 человека.

За все время пандемии в Украине:

◾️ заболели – 4 130 277 человек;

◾️ выздоровели – 3 641 474 человека;

◾️ летальных исходов – 100 599

◾️ проведено ПЦР-тестирование – 18 206 854.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.cov .

Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине