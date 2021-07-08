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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июля

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 8 июля зафиксировано 617 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 23 человека, еще 872 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР — 17945 человек;
  • методом ИФА — 9129 человек;
  • экспресс-тестами — 13819 человек.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Регион

Подтвержденные

Зарегистрировано умерших

Выздоровели

Всего

В сутки

Всего

В сутки

Всего

В сутки

Украина

2239591

617

52560

23

2175225

872

г. Киев

215220

181

5202

1

206148

154

Винницкая

71186

24

1693

0

69306

13

Волынская

62208

11

1200

1

60853

35

Днепропетровская

135792

41

4455

4

130532

39

Донецкая

90804

21

2366

0

88096

28

Житомирская

88532

15

1793

0

86454

15

Закарпатская

62138

11

1605

0

60450

17

Запорожская

104740

23

2447

1

102063

53

Ивано-Франковская

86711

7

2102

1

84522

7

Киевская

127664

50

2759

1

124173

78

Кировоградская

20647

2

847

1

19667

29

Луганская

26694

17

954

3

25551

17

Львовская

137630

29

3662

1

133220

39

Николаевская

70068

20

1851

0

68002

19

Одесская

140887

18

2990

0

137212

53

Полтавская

77974

20

1863

1

75811

20

Ровенская

79545

13

1205

0

78228

10

Сумская

78025

21

1326

2

76371

22

Тернопольская

70080

10

1203

0

68745

28

Харьковская

148707

20

3552

6

144457

39

Херсонская

35895

18

1147

0

34449

13

Хмельницкая

88990

16

1879

0

86812

56

Черкасская

81879

13

1315

0

80197

61

Черновицкая

79983

5

1794

0

78003

26

Черниговская

57592

11

1350

0

55903

1

 

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 239 591 человек;
  • выздоровели — 2 175 225 человек;
  • летальных исходов — 52 560;
  • проведения ПЦР-тестов — 10 983 401.

Напомним, количество жертв коронавируса в мире достигло четырех миллионов человек. Вирус распространяется быстрее вакцины, а пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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