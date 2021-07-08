Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 8 июля зафиксировано 617 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 23 человека, еще 872 выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР — 17945 человек;
- методом ИФА — 9129 человек;
- экспресс-тестами — 13819 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.
|
Регион
|
Подтвержденные
|
Зарегистрировано умерших
|
Выздоровели
|
Всего
|
В сутки
|
Всего
|
В сутки
|
Всего
|
В сутки
|
Украина
|
2239591
|
617
|
52560
|
23
|
2175225
|
872
|
г. Киев
|
215220
|
181
|
5202
|
1
|
206148
|
154
|
Винницкая
|
71186
|
24
|
1693
|
0
|
69306
|
13
|
Волынская
|
62208
|
11
|
1200
|
1
|
60853
|
35
|
Днепропетровская
|
135792
|
41
|
4455
|
4
|
130532
|
39
|
Донецкая
|
90804
|
21
|
2366
|
0
|
88096
|
28
|
Житомирская
|
88532
|
15
|
1793
|
0
|
86454
|
15
|
Закарпатская
|
62138
|
11
|
1605
|
0
|
60450
|
17
|
Запорожская
|
104740
|
23
|
2447
|
1
|
102063
|
53
|
Ивано-Франковская
|
86711
|
7
|
2102
|
1
|
84522
|
7
|
Киевская
|
127664
|
50
|
2759
|
1
|
124173
|
78
|
Кировоградская
|
20647
|
2
|
847
|
1
|
19667
|
29
|
Луганская
|
26694
|
17
|
954
|
3
|
25551
|
17
|
Львовская
|
137630
|
29
|
3662
|
1
|
133220
|
39
|
Николаевская
|
70068
|
20
|
1851
|
0
|
68002
|
19
|
Одесская
|
140887
|
18
|
2990
|
0
|
137212
|
53
|
Полтавская
|
77974
|
20
|
1863
|
1
|
75811
|
20
|
Ровенская
|
79545
|
13
|
1205
|
0
|
78228
|
10
|
Сумская
|
78025
|
21
|
1326
|
2
|
76371
|
22
|
Тернопольская
|
70080
|
10
|
1203
|
0
|
68745
|
28
|
Харьковская
|
148707
|
20
|
3552
|
6
|
144457
|
39
|
Херсонская
|
35895
|
18
|
1147
|
0
|
34449
|
13
|
Хмельницкая
|
88990
|
16
|
1879
|
0
|
86812
|
56
|
Черкасская
|
81879
|
13
|
1315
|
0
|
80197
|
61
|
Черновицкая
|
79983
|
5
|
1794
|
0
|
78003
|
26
|
Черниговская
|
57592
|
11
|
1350
|
0
|
55903
|
1
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 239 591 человек;
- выздоровели — 2 175 225 человек;
- летальных исходов — 52 560;
- проведения ПЦР-тестов — 10 983 401.
Напомним, количество жертв коронавируса в мире достигло четырех миллионов человек. Вирус распространяется быстрее вакцины, а пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.