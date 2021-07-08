Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 8 июля

За последние сутки количество заболевших возросло на менее чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 8 июля зафиксировано 617 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 23 человека, еще 872 выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Украины.

За сутки протестировано:

методом ПЦР — 17945 человек;

методом ИФА — 9129 человек;

экспресс-тестами — 13819 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (181), Киевской (50), Днепропетровской (41), Львовской (29) и Винницкой (24) областях.

Регион Подтвержденные Зарегистрировано умерших Выздоровели Всего В сутки Всего В сутки Всего В сутки Украина 2239591 617 52560 23 2175225 872 г. Киев 215220 181 5202 1 206148 154 Винницкая 71186 24 1693 0 69306 13 Волынская 62208 11 1200 1 60853 35 Днепропетровская 135792 41 4455 4 130532 39 Донецкая 90804 21 2366 0 88096 28 Житомирская 88532 15 1793 0 86454 15 Закарпатская 62138 11 1605 0 60450 17 Запорожская 104740 23 2447 1 102063 53 Ивано-Франковская 86711 7 2102 1 84522 7 Киевская 127664 50 2759 1 124173 78 Кировоградская 20647 2 847 1 19667 29 Луганская 26694 17 954 3 25551 17 Львовская 137630 29 3662 1 133220 39 Николаевская 70068 20 1851 0 68002 19 Одесская 140887 18 2990 0 137212 53 Полтавская 77974 20 1863 1 75811 20 Ровенская 79545 13 1205 0 78228 10 Сумская 78025 21 1326 2 76371 22 Тернопольская 70080 10 1203 0 68745 28 Харьковская 148707 20 3552 6 144457 39 Херсонская 35895 18 1147 0 34449 13 Хмельницкая 88990 16 1879 0 86812 56 Черкасская 81879 13 1315 0 80197 61 Черновицкая 79983 5 1794 0 78003 26 Черниговская 57592 11 1350 0 55903 1

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 239 591 человек;

выздоровели — 2 175 225 человек;

летальных исходов — 52 560;

проведения ПЦР-тестов — 10 983 401.

Напомним, количество жертв коронавируса в мире достигло четырех миллионов человек. Вирус распространяется быстрее вакцины, а пандемия COVID-19 далека от завершения. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

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