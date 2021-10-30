Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 октября

Больше всего больных зафиксировано в Днепропетровской области.

В Украине по состоянию на утро субботы, 30 октября, зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерл 541 человек, еще 9449 пациентов выздоровели. В сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1455

Винницкая – 623

Волынская – 652

Днепропетровская – 2280

Донецкая – 1172

Житомирская – 1002

Закарпатская – 277

Запорожская – 1352

Ивано-Франковская – 760

Киевская – 952

Кировоградская – 199

Луганская – 592

Львовская – 1880

Николаевская – 754

Одесская – 1973

Полтавская – 1078

Ровенская – 998

Сумская – 1612

Тернопольская – 609

Харьковская – 1455

Херсонская – 1124

Хмельницкая – 1150

Черкасская – 661

Черновицкая – 684

Черниговская – 904

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 904 872 человека;

выздоровело – 2 430 944 человека;

этальных случаев – 67 393.

Как сообщалось, в Украине накануне, 29 зафиксировано зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса – это рекордное количество от начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерло 648 человек, 9784 пациента выздоровели.

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