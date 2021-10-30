Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 октября

Больше всего больных зафиксировано в Днепропетровской области.
В Украине по состоянию на утро субботы, 30 октября, зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерл 541 человек, еще 9449 пациентов выздоровели. В сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1455
- Винницкая – 623
- Волынская – 652
- Днепропетровская – 2280
- Донецкая – 1172
- Житомирская – 1002
- Закарпатская – 277
- Запорожская – 1352
- Ивано-Франковская – 760
- Киевская – 952
- Кировоградская – 199
- Луганская – 592
- Львовская – 1880
- Николаевская – 754
- Одесская – 1973
- Полтавская – 1078
- Ровенская – 998
- Сумская – 1612
- Тернопольская – 609
- Харьковская – 1455
- Херсонская – 1124
- Хмельницкая – 1150
- Черкасская – 661
- Черновицкая – 684
- Черниговская – 904
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 904 872 человека;
- выздоровело – 2 430 944 человека;
- этальных случаев – 67 393.
Как сообщалось, в Украине накануне, 29 зафиксировано зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса – это рекордное количество от начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерло 648 человек, 9784 пациента выздоровели.
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