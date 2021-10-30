Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 30 октября

Associated Press

Больше всего больных зафиксировано в Днепропетровской области.

В Украине по состоянию на утро субботы, 30 октября, зафиксировано 26 198 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерл 541 человек, еще 9449 пациентов выздоровели. В сутки вакцинировано более 317 тыс. украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1455
  • Винницкая – 623
  • Волынская – 652
  • Днепропетровская – 2280
  • Донецкая – 1172
  • Житомирская – 1002
  • Закарпатская – 277
  • Запорожская – 1352
  • Ивано-Франковская – 760
  • Киевская – 952
  • Кировоградская – 199
  • Луганская – 592
  • Львовская – 1880
  • Николаевская – 754
  • Одесская – 1973
  • Полтавская – 1078
  • Ровенская – 998
  • Сумская – 1612
  • Тернопольская – 609
  • Харьковская – 1455
  • Херсонская – 1124
  • Хмельницкая – 1150
  • Черкасская – 661
  • Черновицкая – 684
  • Черниговская – 904

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 904 872 человека;
  • выздоровело – 2 430 944 человека;
  • этальных случаев – 67 393.

Как сообщалось, в Украине накануне, 29 зафиксировано зафиксировано 26 870 новых случаев коронавируса – это рекордное количество от начала пандемии. В течение суток от COVID-19 умерло 648 человек, 9784 пациента выздоровели.

Читайте также:

  • "В Украине скоро начнется медицинский коллапс": врач рассказал, каким городам грозит мощная нагрузка
  • "Спаси меня, здесь женщина умерла": житель Тернопольской области из-за COVID-19 одновременно потерял мать и бабушку
  • "Медсестра сказала — маме осталось два часа, нет кислорода": как семья самостоятельно искала спасательные баллоны

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки 26 870 граждан получили диагноз "COVID"

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки 26 870 граждан получили диагноз "COVID"
Следующая публикация