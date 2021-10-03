Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 3 октября

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в двух областях.

В Украине за минувшие сутки подтвердили 7967 новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Украине за сутки госпитализировали 3300 человек, летальных исходов 126, выздоровели — 1483 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1073), Днепропетровской (855), Одесской (571), Львовской (536) и Черновицкой (462) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 2 455 189 человек;

выздоровели — 2 263 407 человек;

летальных случаев — 56 775.

Напомним

По состоянию на 29 сентября два региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина. Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют Донецкая и Черновицкая области.

Украины адаптивного карантина. Согласно данным Минздрава, показатели "оранжевой" зоны имеют В Украине с 23 сентября во всех регионах вводится "желтая" зона, которая предусматривает ужесточение ограничений. Впрочем, в отличие от прошлогоднего локдауна, когда ограничения касались всех, в этом году ограничения в определенной степени несколько ослабляют, но только для вакцинированных украинцев.

Коронавирус в Украине: по статистике за прошедшие сутки заболело более 12 тысяч граждан

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