Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 октября

УНИАН

Больше всего больных прибавилось в Харьковской области — 1159.

В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 11 809 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 203 человека, 3469 пациенты выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев — 534
  • Винницкая — 222
  • Волынская — 286
  • Днепропетровская — 965
  • Донецкая — 669
  • Житомирская — 409
  • Закарпатская — 135
  • Запорожская — 692
  • Ивано-Франковская — 242
  • Киевская — 417
  • Кировоградская — 61
  • Луганская — 372
  • Львовская — 1102
  • Николаевская — 347
  • Одесская — 762
  • Полтавская — 292
  • Ровенская — 431
  • Сумская — 338
  • Тернопольская — 336
  • Харьковская — 1159
  • Херсонская — 469
  • Хмельницкая — 320
  • Черкасская — 374
  • Черновицкая — 585
  • Черниговская — 290

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2 447 222 лица;
  • выздоровели — 2 261 924 лица;
  • летальных случаев — 56 649.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 1 октября, было зафиксировано 12 034 случаев коронавируса, от COVID-19 умерло 172 человека, а 3264 пациенты выздоровели.

По состоянию на 1 октября 2021 в Украине от коронавируса было проведено 12 747 523 прививки.

Коронавирус в Украине: каждый 10 новый подтвержденный случай приходится на детей

Коронавирус в Украине: каждый 10 новый подтвержденный случай приходится на детей
Следующая публикация