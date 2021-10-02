Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 октября

Больше всего больных прибавилось в Харьковской области — 1159.
В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 11 809 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 203 человека, 3469 пациенты выздоровели.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев — 534
- Винницкая — 222
- Волынская — 286
- Днепропетровская — 965
- Донецкая — 669
- Житомирская — 409
- Закарпатская — 135
- Запорожская — 692
- Ивано-Франковская — 242
- Киевская — 417
- Кировоградская — 61
- Луганская — 372
- Львовская — 1102
- Николаевская — 347
- Одесская — 762
- Полтавская — 292
- Ровенская — 431
- Сумская — 338
- Тернопольская — 336
- Харьковская — 1159
- Херсонская — 469
- Хмельницкая — 320
- Черкасская — 374
- Черновицкая — 585
- Черниговская — 290
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 447 222 лица;
- выздоровели — 2 261 924 лица;
- летальных случаев — 56 649.
Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 1 октября, было зафиксировано 12 034 случаев коронавируса, от COVID-19 умерло 172 человека, а 3264 пациенты выздоровели.
По состоянию на 1 октября 2021 в Украине от коронавируса было проведено 12 747 523 прививки.