Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 2 октября

Больше всего больных прибавилось в Харьковской области — 1159.

В Украине по состоянию на утро 1 октября зафиксировано 11 809 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 203 человека, 3469 пациенты выздоровели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев — 534

Винницкая — 222

Волынская — 286

Днепропетровская — 965

Донецкая — 669

Житомирская — 409

Закарпатская — 135

Запорожская — 692

Ивано-Франковская — 242

Киевская — 417

Кировоградская — 61

Луганская — 372

Львовская — 1102

Николаевская — 347

Одесская — 762

Полтавская — 292

Ровенская — 431

Сумская — 338

Тернопольская — 336

Харьковская — 1159

Херсонская — 469

Хмельницкая — 320

Черкасская — 374

Черновицкая — 585

Черниговская — 290

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 447 222 лица;

выздоровели — 2 261 924 лица;

летальных случаев — 56 649.

Как сообщалось, в Украине за прошедшие сутки, 1 октября, было зафиксировано 12 034 случаев коронавируса, от COVID-19 умерло 172 человека, а 3264 пациенты выздоровели.

По состоянию на 1 октября 2021 в Украине от коронавируса было проведено 12 747 523 прививки.

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