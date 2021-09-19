Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 сентября

Среди выявленных больных есть 422 детей и 52 медработников.
В Украине по состоянию на утро 19 сентября зафиксировано 3983 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 46 человек, 546 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1767 инфикованих COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Среди новых больных есть 422 детей и 52 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2348381 человек;
- выздоровели — 2230852 человек;
- летальных исходов — 54 875;
Напомним, накануне 18 сентября в Украине было зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели.
Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост.