Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 сентября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 сентября

Среди выявленных больных есть 422 детей и 52 медработников.

В Украине по состоянию на утро 19 сентября зафиксировано 3983 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 46 человек, 546 пациентов выздоровели. Госпитализировано — 1767 инфикованих COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Среди новых больных есть 422 детей и 52 медработников. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2348381 человек;

выздоровели — 2230852 человек;

летальных исходов — 54 875;

Напомним, накануне 18 сентября в Украине было зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 79 человек, 1763 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, которые еще две недели назад были подобны прошлогодним, продемонстрировали опережающий рост.

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