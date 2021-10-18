Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 октября

Больше всего больных преодолевалось в Одесской области.
В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3421 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев — 416
- Винницкая — 110
- Волынская — 284
- Днепропетровская — 782
- Донецкая — 537
- Житомирская — 703
- Закарпатская — 47
- Запорожская — 542
- Ивано-Франковская — 184
- Киевская — 195
- Кировоградская — 71
- Луганская — 194
- Львовская — 546
- Николаевская — 178
- Одесская — 1367
- Полтавская — 81
- Ровенская — 169
- Сумская — 488
- Тернопольская — 287
- Харьковская — 823
- Херсонская — 469
- Хмельницкая — 251
- Черкасская — 283
- Черновицкая — 391
- Черниговская — 126
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2644694 лица;
- выздоровели — 2329418 человек;
- летальных исходов — 60 810;
Как сообщалось, в Украине накануне, 17 октября, зафиксировано 11288 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 219 человек 3541 пациент выздоровел.
Напомним
Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021