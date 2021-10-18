Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 октября

Больше всего больных преодолевалось в Одесской области.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще 3421 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев — 416

Винницкая — 110

Волынская — 284

Днепропетровская — 782

Донецкая — 537

Житомирская — 703

Закарпатская — 47

Запорожская — 542

Ивано-Франковская — 184

Киевская — 195

Кировоградская — 71

Луганская — 194

Львовская — 546

Николаевская — 178

Одесская — 1367

Полтавская — 81

Ровенская — 169

Сумская — 488

Тернопольская — 287

Харьковская — 823

Херсонская — 469

Хмельницкая — 251

Черкасская — 283

Черновицкая — 391

Черниговская — 126

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2644694 лица;

выздоровели — 2329418 человек;

летальных исходов — 60 810;

Как сообщалось, в Украине накануне, 17 октября, зафиксировано 11288 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 219 человек 3541 пациент выздоровел.

Напомним

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021

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