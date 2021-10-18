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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 октября

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 октября

УНИАН

Больше всего больных преодолевалось в Одесской области.

В Украине по состоянию на утро понедельника, 18 октября, зафиксировано 9524 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 177 человек, еще   3421 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев — 416
  • Винницкая — 110
  • Волынская — 284
  • Днепропетровская — 782
  • Донецкая — 537
  • Житомирская — 703
  • Закарпатская — 47
  • Запорожская — 542
  • Ивано-Франковская — 184
  • Киевская — 195
  • Кировоградская — 71
  • Луганская — 194
  • Львовская — 546
  • Николаевская — 178
  • Одесская — 1367
  • Полтавская — 81
  • Ровенская — 169
  • Сумская — 488
  • Тернопольская — 287
  • Харьковская — 823
  • Херсонская — 469
  • Хмельницкая — 251
  • Черкасская — 283
  • Черновицкая — 391
  • Черниговская — 126

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2644694 лица;
  • выздоровели — 2329418 человек;
  • летальных исходов — 60 810;

Как сообщалось, в Украине накануне, 17 октября, зафиксировано 11288 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 219   человек 3541 пациент выздоровел.

Напомним

Как сообщалось, 20 сентября Кабинет министров продлил карантин в Украине до 31 декабря 2021 года. Речь идет о продлении адаптивного карантина и режима чрезвычайной ситуации. Следует заметить, что ранее режим чрезвычайной ситуации в Украине действовал до 1 октября 2021

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