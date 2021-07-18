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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июля

Associated Press

Умерло восемь инфицированных COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 8 человек, еще 241   лицо выздоровели. Было проведено 26 082 тесты.

Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев — 43
  • Винницкая обл — 19
  • Волынская обл — 4
  • Днепропетровская обл — 50
  • Донецкая обл — 13
  • Житомирская обл — 11
  • Закарпатская обл — 0
  • Запорожская обл — 10
  • Ивано-Франковская обл — 6
  • Киевская обл — 17
  • Кировоградская обл — 2
  • Луганская обл — 1
  • Львовская обл — 8
  • Николаевская обл — 9
  • Одесская обл — 35
  • Полтавская обл — 6
  • Ровенская обл — 3
  • Сумская обл — 17
  • Тернопольская обл — 1
  • Харьковская обл — 11
  • Херсонская обл — 15
  • Хмельницкая обл — 5
  • Черкасская обл — 8
  • Черновицкая обл-5
  • Черниговская обл — 0

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2244495 человек
  • выздоровели — 2181198 человек
  • летальных исходов — 52 726

Как повиомлялося, накануне, 17 июля, было зафиксировано 591 случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 16 человек, а 676 выздоровели.

Кроме того, 17 июля в Украине от коронавируса было привито более 111 150 человек. Одну дозу получили 65226 человек полностью иммунизированы — 45924 человека.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

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