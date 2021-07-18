Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июля

Умерло восемь инфицированных COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 8 человек, еще 241 лицо выздоровели. Было проведено 26 082 тесты.

Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев — 43

Винницкая обл — 19

Волынская обл — 4

Днепропетровская обл — 50

Донецкая обл — 13

Житомирская обл — 11

Закарпатская обл — 0

Запорожская обл — 10

Ивано-Франковская обл — 6

Киевская обл — 17

Кировоградская обл — 2

Луганская обл — 1

Львовская обл — 8

Николаевская обл — 9

Одесская обл — 35

Полтавская обл — 6

Ровенская обл — 3

Сумская обл — 17

Тернопольская обл — 1

Харьковская обл — 11

Херсонская обл — 15

Хмельницкая обл — 5

Черкасская обл — 8

Черновицкая обл-5

Черниговская обл — 0

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2244495 человек

выздоровели — 2181198 человек

летальных исходов — 52 726

Как повиомлялося, накануне, 17 июля, было зафиксировано 591 случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 16 человек, а 676 выздоровели.

Кроме того, 17 июля в Украине от коронавируса было привито более 111 150 человек. Одну дозу получили 65226 человек полностью иммунизированы — 45924 человека.

Какова ситуация с COVID-19 и вакцинацией сейчас в Украине – министр здравоохранения Виктор Ляшко

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку