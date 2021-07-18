Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 18 июля

Умерло восемь инфицированных COVID-19.
В Украине по состоянию на утро 18 июля зафиксировано 229 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 8 человек, еще 241 лицо выздоровели. Было проведено 26 082 тесты.
Об этом сообщили в пресс служба МОЗ Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев — 43
- Винницкая обл — 19
- Волынская обл — 4
- Днепропетровская обл — 50
- Донецкая обл — 13
- Житомирская обл — 11
- Закарпатская обл — 0
- Запорожская обл — 10
- Ивано-Франковская обл — 6
- Киевская обл — 17
- Кировоградская обл — 2
- Луганская обл — 1
- Львовская обл — 8
- Николаевская обл — 9
- Одесская обл — 35
- Полтавская обл — 6
- Ровенская обл — 3
- Сумская обл — 17
- Тернопольская обл — 1
- Харьковская обл — 11
- Херсонская обл — 15
- Хмельницкая обл — 5
- Черкасская обл — 8
- Черновицкая обл-5
- Черниговская обл — 0
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2244495 человек
- выздоровели — 2181198 человек
- летальных исходов — 52 726
Как повиомлялося, накануне, 17 июля, было зафиксировано 591 случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 16 человек, а 676 выздоровели.
Кроме того, 17 июля в Украине от коронавируса было привито более 111 150 человек. Одну дозу получили 65226 человек полностью иммунизированы — 45924 человека.