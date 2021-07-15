Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

Выздоровели 589 инфицированных COVID.
В Украине по состоянию на утру 15 июля зафиксировано 623 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 589 человек выздоровели. Было проведено 42 228 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Статистика в регионах:
- г. Киев — 177
- Винницкая обл — 13
- Волынская обл — 2
- Днепропетровская обл — 20
- Донецкая обл — 32
- Житомирская обл — 33
- Закарпатская обл — 2
- Запорожская обл — 26
- Ивано-Франковская обл — 11
- Киевская обл — 31
- Кировоградская обл — 3
- Луганская обл — 21
- Львовская обл — 30
- Николаевская обл — 25
- Одесская обл — 57
- Полтавская обл — 13
- Ровенская обл — 8
- Сумская обл — 21
- Тернопольская обл — 7
- Харьковская обл — 21
- Херсонская обл — 11
- Хмельницкая обл — 10
- Черкасская обл — 22
- Черновицкая обл-10
- Черниговская обл — 17
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2242868 человек;
- выздоровело — 2179665 человек;
- летальных случаев — 52685.
Как сообщалось, накануне, 14 июля, в Украине зафиксировано 547 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, а еще 797 выздоровели.
Кроме того, в Украине 101 246 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 июля 2021. Одну дозу получили 57827 человек, полностью иммунизированы — 43419 человек. Всего от коронавируса уже привито 3673755 человек.