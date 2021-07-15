Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

Выздоровели 589 инфицированных COVID.

В Украине по состоянию на утру 15 июля зафиксировано 623 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 589 человек выздоровели. Было проведено 42 228 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Статистика в регионах:

г. Киев — 177

Винницкая обл — 13

Волынская обл — 2

Днепропетровская обл — 20

Донецкая обл — 32

Житомирская обл — 33

Закарпатская обл — 2

Запорожская обл — 26

Ивано-Франковская обл — 11

Киевская обл — 31

Кировоградская обл — 3

Луганская обл — 21

Львовская обл — 30

Николаевская обл — 25

Одесская обл — 57

Полтавская обл — 13

Ровенская обл — 8

Сумская обл — 21

Тернопольская обл — 7

Харьковская обл — 21

Херсонская обл — 11

Хмельницкая обл — 10

Черкасская обл — 22

Черновицкая обл-10

Черниговская обл — 17

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2242868 человек;

выздоровело — 2179665 человек;

летальных случаев — 52685.

Как сообщалось, накануне, 14 июля, в Украине зафиксировано 547 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, а еще 797 выздоровели.

Кроме того, в Украине 101 246 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 июля 2021. Одну дозу получили 57827 человек, полностью иммунизированы — 43419 человек. Всего от коронавируса уже привито 3673755 человек.

Коронавирус в Украине: Виктор Ляшко рассчитывает на вакцинацию 10 млн украинцев до конца лета

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку