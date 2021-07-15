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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июля

УНИАН

Выздоровели 589 инфицированных COVID.

В Украине по состоянию на утру 15 июля зафиксировано  623 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 589 человек выздоровели. Было проведено 42 228 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Статистика в регионах:

  • г. Киев — 177
  • Винницкая обл — 13
  • Волынская обл — 2
  • Днепропетровская обл — 20
  • Донецкая обл — 32
  • Житомирская обл — 33
  • Закарпатская обл — 2
  • Запорожская обл — 26
  • Ивано-Франковская обл — 11
  • Киевская обл — 31
  • Кировоградская обл — 3
  • Луганская обл — 21
  • Львовская обл — 30
  • Николаевская обл — 25
  • Одесская обл — 57
  • Полтавская обл — 13
  • Ровенская обл — 8
  • Сумская обл — 21
  • Тернопольская обл — 7
  • Харьковская обл — 21
  • Херсонская обл — 11
  • Хмельницкая обл — 10
  • Черкасская обл — 22
  • Черновицкая обл-10
  • Черниговская обл — 17

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2242868 человек;
  • выздоровело — 2179665 человек;
  • летальных случаев — 52685.

Как сообщалось, накануне, 14 июля, в Украине зафиксировано 547 случаев коронавирусаВ течение суток от COVID-19 умерли 25 человек, а еще 797 выздоровели.

Кроме того, в Украине 101 246 человек вакцинировано против COVID-19 за сутки 13 июля 2021. Одну дозу получили 57827 человек, полностью иммунизированы — 43419 человек. Всего от коронавируса уже привито 3673755 человек.

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