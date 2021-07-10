Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июля

С начала пандемии на COVID-19 заболело почти 2250000 человек.
В Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Статистика коронавируса в регионах:
- г. Киев — 150
- Винницкая обл — 13
- Волынская обл — 3
- Днепропетровская обл — 22
- Донецкая обл — 29
- Житомирская обл — 10
- Закарпатская обл — 2
- Запорожская обл — 4
- Ивано-Франковская обл — 10
- Киевская обл — 47
- Кировоградская обл — 11
- Луганская обл — 16
- Львовская обл — 29
- Николаевская обл — 13
- Одесская обл — 29
- Полтавская обл — 8
- Ровенская обл — 11
- Сумская обл — 9
- Тернопольская обл — 3
- Харьковская обл — 40
- Херсонская обл — 13
- Хмельницкая обл — 7
- Черкасская обл — 11
- Черновицкая обл-7
- Черниговская обл — 10
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2240753 лица;
- выздоровели — 2176919 человек;
- летальных исходов — 52 592;
- проведения ПЦР-тестов — 11020262.
Как сообщалось, накануне, 9 июля в Украине обнаружили 655 случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 12 человека, а 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.
Кроме того, по состоянию на 9 июля от коронавируса уже привито 3306008 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 1082602 человека.