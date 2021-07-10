Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июля

С начала пандемии на COVID-19 заболело почти 2250000 человек.

В Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Статистика коронавируса в регионах:

г. Киев — 150

Винницкая обл — 13

Волынская обл — 3

Днепропетровская обл — 22

Донецкая обл — 29

Житомирская обл — 10

Закарпатская обл — 2

Запорожская обл — 4

Ивано-Франковская обл — 10

Киевская обл — 47

Кировоградская обл — 11

Луганская обл — 16

Львовская обл — 29

Николаевская обл — 13

Одесская обл — 29

Полтавская обл — 8

Ровенская обл — 11

Сумская обл — 9

Тернопольская обл — 3

Харьковская обл — 40

Херсонская обл — 13

Хмельницкая обл — 7

Черкасская обл — 11

Черновицкая обл-7

Черниговская обл — 10

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2240753 лица;

выздоровели — 2176919 человек;

летальных исходов — 52 592;

проведения ПЦР-тестов — 11020262.

Как сообщалось, накануне, 9 июля в Украине обнаружили 655 случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 12 человека, а 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.

Кроме того, по состоянию на 9 июля от коронавируса уже привито 3306008 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 1082602 человека.

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