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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 июля

Associated Press

С начала пандемии на COVID-19 заболело почти 2250000 человек.

В Украине по состоянию на утро 10 июля зафиксировано 507 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 20 человек, еще 809 человек выздоровели. Было проведено 40 197 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Статистика коронавируса в регионах:

  • г. Киев — 150
  • Винницкая обл — 13
  • Волынская обл — 3
  • Днепропетровская обл — 22
  • Донецкая обл — 29
  • Житомирская обл — 10
  • Закарпатская обл — 2
  • Запорожская обл — 4
  • Ивано-Франковская обл — 10
  • Киевская обл — 47
  • Кировоградская обл — 11
  • Луганская обл — 16
  • Львовская обл — 29
  • Николаевская обл — 13
  • Одесская обл — 29
  • Полтавская обл — 8
  • Ровенская обл — 11
  • Сумская обл — 9
  • Тернопольская обл — 3
  • Харьковская обл — 40
  • Херсонская обл — 13
  • Хмельницкая обл — 7
  • Черкасская обл — 11
  • Черновицкая обл-7
  • Черниговская обл — 10

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2240753 лица;
  • выздоровели — 2176919 человек;
  • летальных исходов — 52 592;
  • проведения ПЦР-тестов — 11020262.

Как сообщалось, накануне, 9 июля в Украине обнаружили 655 случаев коронавируса, от COVID-19 умерли 12 человека, а 885 выздоровели. Было проведено 41 607 тестов.

Кроме того, по состоянию на 9 июля от коронавируса уже привито 3306008 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы — 1082602 человека.

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