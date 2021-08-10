Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 августа

Больше всего больных прибавилось в Киеве.
В Украине по состоянию на утро 10 августа зафиксирован 781 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 1390 выздоровели. Было проведено 44 553 тесты.
Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.
Коронавирус в регионах:
- г. Киев — 167
- Винницкая — 29
- Волынская — 3
- Днепропетровская — 25
- Донецкая — 78
- Житомирская — 20
- Закарпатская — 12
- Запорожская — 34
- Ивано-Франковская — 13
- Киевская — 20
- Кировоградская — 4
- Луганская — 34
- Львовская — 34
- Николаевская — 9
- Одесская — 62
- Полтавская — 35
- Ровенская — 19
- Сумская — 18
- Тернопольская — 13
- Харьковская — 60
- Херсонская — 19
- Хмельницкая — 35
- Черкасская — 13
- Черновицкая — 15
- Черниговская — 10
За все время пандемии:
- заболело — 2260232 лица;
- выздоровели — 2192592 лица;
- летальных случаев — 53124.
Как сообщалось, накануне, 9 августа зафиксировано 300 случаев инфицирования COVID-19. В течение суток было зафиксировано 5 смете. Выздоровела 281 человек.