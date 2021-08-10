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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 августа

Associated Press

Больше всего больных прибавилось в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 10 августа зафиксирован 781 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 1390 выздоровели. Было проведено 44 553 тесты.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

  • г. Киев — 167
  • Винницкая — 29
  • Волынская — 3
  • Днепропетровская — 25
  • Донецкая — 78
  • Житомирская — 20
  • Закарпатская — 12
  • Запорожская — 34
  • Ивано-Франковская — 13
  • Киевская — 20
  • Кировоградская — 4
  • Луганская — 34
  • Львовская — 34
  • Николаевская — 9
  • Одесская — 62
  • Полтавская — 35
  • Ровенская — 19
  • Сумская — 18
  • Тернопольская — 13
  • Харьковская — 60
  • Херсонская — 19
  • Хмельницкая — 35
  • Черкасская — 13
  • Черновицкая — 15
  • Черниговская — 10

За все время пандемии:

  • заболело — 2260232 лица;
  • выздоровели — 2192592 лица;
  • летальных случаев — 53124.

Как сообщалось, накануне, 9 августа зафиксировано 300 случаев инфицирования COVID-19. В течение суток было зафиксировано 5 смете. Выздоровела 281 человек.

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