Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 10 августа

Больше всего больных прибавилось в Киеве.

В Украине по состоянию на утро 10 августа зафиксирован 781 новый случай коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 24 человека, еще 1390 выздоровели. Было проведено 44 553 тесты.

Об этом сообщили в пресс-служба МОЗ Украины.

Коронавирус в регионах:

г. Киев — 167

Винницкая — 29

Волынская — 3

Днепропетровская — 25

Донецкая — 78

Житомирская — 20

Закарпатская — 12

Запорожская — 34

Ивано-Франковская — 13

Киевская — 20

Кировоградская — 4

Луганская — 34

Львовская — 34

Николаевская — 9

Одесская — 62

Полтавская — 35

Ровенская — 19

Сумская — 18

Тернопольская — 13

Харьковская — 60

Херсонская — 19

Хмельницкая — 35

Черкасская — 13

Черновицкая — 15

Черниговская — 10

За все время пандемии:

заболело — 2260232 лица;

выздоровели — 2192592 лица;

летальных случаев — 53124.

Как сообщалось, накануне, 9 августа зафиксировано 300 случаев инфицирования COVID-19. В течение суток было зафиксировано 5 смете. Выздоровела 281 человек.

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