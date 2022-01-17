Коронавирус в Украине: более 5 тысяч новых случаев за минувшие сутки

Коронавирус в Украине: более 5 тысяч новых случаев за минувшие сутки

От осложнения заболевания скончались 78 человек.

По состоянию на 17 января в Украине подтвердили 5072 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 1213 пациентов госпитализированы. От осложнения заболевания скончались 78 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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"За сутки 16 января в Украине зафиксировано 5072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 407, медработников — 72)", — говорится в сообщении.

За последние сутки в Украине вакцинировались 23 286 человек: первую дозу получили 8 034 человека, вторую дозу – 10 930 человек.

Также дополнительную дозу получили 105 человек, а бустерную дозу – 4 217 человек, с начала кампании бустерной прививки ее сделали почти 100 тысячам человек.

Бустерную дозу вакцины получили около 95 тысяч украинцев | Коронавирус в Украине

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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