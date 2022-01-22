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Коронавирус в Украине 22 января: зафиксировали более 20 тысяч новых случаев

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Коронавирус в Украине 22 января: зафиксировали более 20 тысяч новых случаев

Associated Press

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2284.

В Украине по состоянию на утро субботы, 22 января, зафиксировано 22 473 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 136 человек. Выздоровели 4610 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1 744
  • Винницкая – 1 005
  • Волынская – 512
  • Днепропетровская – 785
  • Донецкая – 701
  • Житомирская – 879
  • Закарпатская – 682
  • Запорожская – 246
  • Ивано-Франковская – 2 284
  • Киевская – 743
  • Кировоградская – 100
  • Луганская – 291
  • Львовская – 3 293
  • Николаевская – 283
  • Одесская – 1 079
  • Полтавская – 549
  • Ровенская – 828
  • Сумская – 1 355
  • Тернопольская – 923
  • Харьковская – 1 159
  • Херсонская – 334
  • Хмельницкая – 1 064
  • Черкасская – 357
  • Черновицкая – 848
  • Черниговская – 429

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 842 011 человек;
  • поправилось – 3 580 878 человек;
  • летальных исходов – 99 129;

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