Коронавирус в Украине 22 января: зафиксировали более 20 тысяч новых случаев

Коронавирус в Украине 22 января: зафиксировали более 20 тысяч новых случаев

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2284.

В Украине по состоянию на утро субботы, 22 января, зафиксировано 22 473 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 136 человек. Выздоровели 4610 пациентов.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1 744

Винницкая – 1 005

Волынская – 512

Днепропетровская – 785

Донецкая – 701

Житомирская – 879

Закарпатская – 682

Запорожская – 246

Ивано-Франковская – 2 284

Киевская – 743

Кировоградская – 100

Луганская – 291

Львовская – 3 293

Николаевская – 283

Одесская – 1 079

Полтавская – 549

Ровенская – 828

Сумская – 1 355

Тернопольская – 923

Харьковская – 1 159

Херсонская – 334

Хмельницкая – 1 064

Черкасская – 357

Черновицкая – 848

Черниговская – 429

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 842 011 человек;

поправилось – 3 580 878 человек;

летальных исходов – 99 129;

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