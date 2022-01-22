Коронавирус в Украине 22 января: зафиксировали более 20 тысяч новых случаев

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2284.
В Украине по состоянию на утро субботы, 22 января, зафиксировано 22 473 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 136 человек. Выздоровели 4610 пациентов.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1 744
- Винницкая – 1 005
- Волынская – 512
- Днепропетровская – 785
- Донецкая – 701
- Житомирская – 879
- Закарпатская – 682
- Запорожская – 246
- Ивано-Франковская – 2 284
- Киевская – 743
- Кировоградская – 100
- Луганская – 291
- Львовская – 3 293
- Николаевская – 283
- Одесская – 1 079
- Полтавская – 549
- Ровенская – 828
- Сумская – 1 355
- Тернопольская – 923
- Харьковская – 1 159
- Херсонская – 334
- Хмельницкая – 1 064
- Черкасская – 357
- Черновицкая – 848
- Черниговская – 429
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 842 011 человек;
- поправилось – 3 580 878 человек;
- летальных исходов – 99 129;
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.