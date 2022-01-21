Коронавирус в Украине 21 января: количество новых случаев перевалило за 20 тысяч

Коронавирус в Украине 21 января: количество новых случаев перевалило за 20 тысяч

Больше всего больных добавилось на Прикарпатье – 2427.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 января, зафиксировано 20 156 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончалось 150 человек. Выздоровели 4486 пациентов. Вакцинировано от COVID-19 – 86 146 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровенская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 819 538 человек;

поправилось – 3 576 268 человек;

летальных исходов – 98 993.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 января было зафиксировано 18 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов.

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