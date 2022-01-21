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Коронавирус в Украине 21 января: количество новых случаев перевалило за 20 тысяч

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Коронавирус в Украине 21 января: количество новых случаев перевалило за 20 тысяч

Associated Press

Больше всего больных добавилось на Прикарпатье – 2427.

В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 января, зафиксировано 20 156 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончалось 150 человек. Выздоровели 4486 пациентов. Вакцинировано от COVID-19 – 86 146 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1552;
  • Винницкая область – 969;
  • Волынская область – 400;
  • Днепропетровская область – 826;
  • Донецкая область – 631;
  • Житомирская область – 589;
  • Закарпатская область – 498;
  • Запорожская область – 366;
  • Ивано-Франковская область – 2427;
  • Киевская область – 672;
  • Кировоградская область – 98;
  • Луганская область – 251;
  • Львовская область – 1989;
  • Николаевская область – 304;
  • Одесская область – 1036;
  • Полтавская область – 677;
  • Ровенская область – 702;
  • Сумская область – 1158;
  • Тернопольская область – 1053;
  • Харьковская область – 971;
  • Херсонская область – 308;
  • Хмельницкая область – 1034;
  • Черкасская область – 379;
  • Черновицкая область – 756;
  • Черниговская область – 510.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 819 538 человек;
  • поправилось – 3 576 268 человек;
  • летальных исходов – 98 993.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 января было зафиксировано 18 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов.

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