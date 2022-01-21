Коронавирус в Украине 21 января: количество новых случаев перевалило за 20 тысяч

Больше всего больных добавилось на Прикарпатье – 2427.
В Украине по состоянию на утро пятницы, 21 января, зафиксировано 20 156 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 скончалось 150 человек. Выздоровели 4486 пациентов. Вакцинировано от COVID-19 – 86 146 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1552;
- Винницкая область – 969;
- Волынская область – 400;
- Днепропетровская область – 826;
- Донецкая область – 631;
- Житомирская область – 589;
- Закарпатская область – 498;
- Запорожская область – 366;
- Ивано-Франковская область – 2427;
- Киевская область – 672;
- Кировоградская область – 98;
- Луганская область – 251;
- Львовская область – 1989;
- Николаевская область – 304;
- Одесская область – 1036;
- Полтавская область – 677;
- Ровенская область – 702;
- Сумская область – 1158;
- Тернопольская область – 1053;
- Харьковская область – 971;
- Херсонская область – 308;
- Хмельницкая область – 1034;
- Черкасская область – 379;
- Черновицкая область – 756;
- Черниговская область – 510.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 819 538 человек;
- поправилось – 3 576 268 человек;
- летальных исходов – 98 993.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 20 января было зафиксировано 18 479 случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.