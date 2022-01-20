Коронавирус в Украине 20 января: количество случаев достигло более 18 тысяч

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2777.
В Украине по состоянию на утро четверга, 20 января, зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов. За сутки вакцинировано 74759 украинцев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев – 1409;
- Винницкая область – 965;
- Волынская область – 293;
- Днепропетровская область – 455;
- Донецкая область – 556;
- Житомирская область – 820;
- Закарпатская область – 482;
- Запорожская область – 230;
- Ивано-Франковская область – 2777;
- Киевская область – 534;
- Кировоградская область – 96;
- Луганская область – 237;
- Львовская область – 1440;
- Николаевская область – 216;
- Одесская область – 944;
- Полтавская область – 679;
- Ровенская область – 669;
- Сумская область – 1137;
- Тернопольская область – 1145;
- Харьковская область – 931;
- Херсонская область – 191;
- Хмельницкая область – 768;
- Черкасская область – 405;
- Черновицкая область – 694;
- Черниговская область – 406.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 799 382 человека;
- поправилось – 3 571 782 человека;
- летальных исходов – 98 843.
Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 января было зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.