Коронавирус в Украине 20 января: количество случаев достигло более 18 тысяч

Коронавирус в Украине 20 января: количество случаев достигло более 18 тысяч

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2777.

В Украине по состоянию на утро четверга, 20 января, зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов. За сутки вакцинировано 74759 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 799 382 человека;

поправилось – 3 571 782 человека;

летальных исходов – 98 843.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 января было зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.