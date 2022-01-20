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Коронавирус в Украине 20 января: количество случаев достигло более 18 тысяч

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Коронавирус в Украине 20 января: количество случаев достигло более 18 тысяч

Associated Press

Больше всего больных прибавилось на Прикарпатье – 2777.

В Украине по состоянию на утро четверга, 20 января, зафиксировано 18 479 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умер 131 человек. Выздоровели 4 446 пациентов. За сутки вакцинировано 74759 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев – 1409;
  • Винницкая область – 965;
  • Волынская область – 293;
  • Днепропетровская область – 455;
  • Донецкая область – 556;
  • Житомирская область – 820;
  • Закарпатская область – 482;
  • Запорожская область – 230;
  • Ивано-Франковская область – 2777;
  • Киевская область – 534;
  • Кировоградская область – 96;
  • Луганская область – 237;
  • Львовская область – 1440;
  • Николаевская область – 216;
  • Одесская область – 944;
  • Полтавская область – 679;
  • Ровенская область – 669;
  • Сумская область – 1137;
  • Тернопольская область – 1145;
  • Харьковская область – 931;
  • Херсонская область – 191;
  • Хмельницкая область – 768;
  • Черкасская область – 405;
  • Черновицкая область – 694;
  • Черниговская область – 406.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 799 382 человека;
  • поправилось – 3 571 782 человека;
  • летальных исходов – 98 843.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 19 января было зафиксировано 12 815 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 163 человека. 5413 пациентов выздоровели.

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