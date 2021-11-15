Коронавирус в Одесской области: за сутки заболели более 900 человек, умерли 76

Коронавирус в Одесской области: за сутки заболели более 900 человек, умерли 76

Болезнь продолжает забирать жизни людей.

В Одесской области за минувшие сутки обнаружили 901 новый случай заболевания COVID-19, 76 человек умерли от осложнений и 982 пациента выздоровели.

Об этом сообщили в Минздраве.

Больше всего больных медики зафиксировали в Днепропетровской области (987), на втором месте Одесская область (901) и на третьем – Николаевская (844).

Как отмечают в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 217 152 человека,

выздоровели 162 844 пациента,

умерли 4675 граждан.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 15 ноября зафиксировано 10 802 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 11 219 пациентов выздоровело.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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