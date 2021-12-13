Коронавирус в Одесской области: за прошедшие сутки ни одного умершего

Коронавирус в Одесской области: за прошедшие сутки ни одного умершего

В регионе зафиксировано 394 случая COVID-19.

За минувшие сутки в Одесской области коронавирус обнаружили у 394 человек. 668 граждан поправились. Умерших от осложнений нет.

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

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Больше всего случаев болезни обнаружили в Киеве (570). На втором месте – Одесская область (394), на третьем – Волынская (310).

Как уточнили в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 235 011 граждан,

выздоровели 194 990 человек,

умерли 5 394 пациента,

в настоящее время болеют 34 627 жителей области

Коронавирус в Украине: смертность остается высокой - за сутки не стало 442 человека

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 декабря зафиксировано 4 073 новых случая коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 188 человек, выздоровели 9 966 больных.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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