Коронавирус в Одесской области идет на убыль: статистика на 27 октября

Коронавирус в Одесской области идет на убыль: статистика на 27 октября

От болезни умер 21 человек.

За минувшие сутки 26 октября заболевание COVID-19 подтвердили у 1 477 жителей Одесской области. От осложнений умер 21 человек, поправился 271 гражданин.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

25 октября в Одесской области было выявлено 1 605 случаев COVID-19.

Наибольшее количество новых заболевших за минувшие сутки зафиксировали в Днепропетровской области – 1874 человека. Также в регионы с наибольшим количеством подтвержденных инфицирований попали Харьковская (1641) и Одесская области.

Как отметили в Минздраве, за все время пандемии в Одесской области:

заболели 184 894 человека,

выздоровел 147 861 человек,

умерли 3 906 человекf,

болеют 33 127 жителей области.

В Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 692 человека, 11593 пациента выздоровели.

С начала вакцинальной кампании привито 9 363 493 человека, из них получили одну дозу – 9 363 491 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 138 082 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 501 573 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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