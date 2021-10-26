Коронавирус в Николаевской области атакует: за сутки зарегистрировали 508 новых случаев

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции – в Николаеве.

По состоянию на 26 октября в Николаевской области в сутки зарегистрировали 508 новых случаев COVID-19. Это на 57 случаев меньше, чем накануне.

Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской области.

Больше новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировали в Николаеве – 294. В Первомайске подтвердили 34 новых случая, в Южноукраинске – 14, а также три случая зафиксировали в Вознесенске. В других общинах области за сутки зарегистрировали 163 новых случая.

По состоянию на 26 октября поправились 484 человека, что на 205 больше предыдущих суток. Зафиксировали 31 летальный исход.

С начала пандемии в Николаевской области COVID-19 заболели 82 147 человек, выздоровели — 74 688, умерли — 2 248.

По состоянию на 26 октября в Украине снова зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса – за сутки умерло 734 человека. Больше летальных исходов было в Херсонской области, а больных — в Днепропетровской.

Также за прошедшие сутки более 19 тысяч украинцев инфицировалось, в больницы попали почти 3 тысячи человек, а 9 738 пациентов поправились.

Напомним, что предыдущие два рекорда с умершими от коронавируса в Украине были зафиксированы - 19 октября — 538 и 22 октября — 614. До этого больше летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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