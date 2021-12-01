Коронавирус в Киеве немного идет на убыль: статистика на 1 декабря

Коронавирус в Киеве немного идет на убыль: статистика на 1 декабря

От осложнений скончались 29 человек.

В Киеве 30 ноября зарегистрировали 1592 новых случая COVID-19. За сутки в столице поправились 1669 киевлян, умерло – 29.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, 29 ноября было зарегистрировано 1646 новых случаев COVID-19 в столице.

В Украине по состоянию на утро 1 декабря зафиксировано 11 960 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 557 человек, 26 160 пациентов поправилось.

С начала вакцинальной кампании привито 13 468 635 человек, из них получили первую дозу – 13 468 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 279 127 человек. Всего проведено 24 747 760 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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