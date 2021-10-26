Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки подтвердили 1760 новых случаев

Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки подтвердили 1760 новых случаев

Больше новых случаев зарегистрировали в Днепре — 623.

Днепропетровская область является антилидером по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 26 октября в регионе 1760 больных.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Больше новых случаев зарегистрировали в Днепре — 623, в Павлограде — 138, в Кривом Роге — 127, в Никополе — 104, в Каменском — 103. Преодолели коронавирусную инфекцию 284 пациента, умерли — 49.

Отметим, что в Украине за сутки зафиксировали 19 120 новых случаев инфицирования. От недуга умерли 734 человека, поправились — 9738.

Протестировали методом ПЦР 61 027 человека, методом ИФА —18 233.

Напомним, что в Украине от коронавируса уже проведено более 16 млн прививок. Более 7 млн украинцев получили две дозы вакцины против COVID-19.

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