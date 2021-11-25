Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки почти сотня летальных случаев

Коронавирус в Днепропетровской области: за сутки почти сотня летальных случаев

Больше всего случаев заражения в Днепре и Кривом Роге.

В Днепропетровской области по состоянию на 25 ноября зафиксировали 893 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Больше всего случаев заражения зафиксировали в областном центре – 197, в Кривом Роге – 166, в Никополе – 101, в Покрове – 96. За сутки в области коронавирусную инфекцию побороли 2456 пациентов, умерли – 71.

Отметим, что в Украине 25 ноября зарегистрировали 16 943 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 3404 человека, выздоровели – 26 811, умерли – 628.

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