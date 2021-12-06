Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости снижается

Больше всего случаев заражения зафиксировали в областном центре.
В Днепропетровской области по состоянию на 6 декабря зарегистрировали 133 новых случая коронавируса. За сутки болезнь побороли 800 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего случаев заражения зафиксировали в областном центре – 20, в Каменском и Покрове – по 19, в Никополе – 7, в Новомосковске – 6.
В области с начала пандемии зарегистрировали 235 473 случаев коронавирусной инфекции. От недуга умерли 6156 человек, выздоровели – 211 249.
Отметим, что в Украине по состоянию на утро 6 декабря зафиксировали 4 478 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 239 человек.
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