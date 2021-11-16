Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости продолжает шокировать

В антилидерах – Днепр и Кривой Рог.

Днепропетровская область продолжает удерживать лидирующие позиции по распространению коронавируса. По состоянию на 16 ноября в регионе зарегистрировали 1635 новых случаев заражения.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировали в Днепре — 814, в Кривом Роге — 150, в Каменском — 149, в Павлограде — 89, в Новомосковске — 66.

Коронавирус побороли 1612 человек, скончались — 58.

Отметим, что в Украине за сутки обнаружили 16 308 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 2264 человек, зафиксировали и новый антирекорд по количеству летальных случаев — 838.

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