Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости продолжает шокировать

В антилидерах – Днепр и Кривой Рог.
Днепропетровская область продолжает удерживать лидирующие позиции по распространению коронавируса. По состоянию на 16 ноября в регионе зарегистрировали 1635 новых случаев заражения.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировали в Днепре — 814, в Кривом Роге — 150, в Каменском — 149, в Павлограде — 89, в Новомосковске — 66.
Коронавирус побороли 1612 человек, скончались — 58.
Отметим, что в Украине за сутки обнаружили 16 308 новых случаев COVID-19. В больницы госпитализировали 2264 человек, зафиксировали и новый антирекорд по количеству летальных случаев — 838.
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