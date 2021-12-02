Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости и смертности 2 декабря

Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости и смертности 2 декабря

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в областном центре.

В Днепропетровской области по состоянию на 2 декабря зафиксировали 682 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Больше всего случаев заражения зафиксировали в Днепре – 168, в Кривом Роге – 98, в Каменском – 78, в Никополе – 42, в Павлограде – 29, в Желтых Водах – 27.

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 2688 человек, 63 – скончались.

Отметим, что в Украине 2 декабря зафиксировали 13 531 случай COVID-19. Болезнь обнаружили, в том числе, у 1346 детей и 240 медработников.

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