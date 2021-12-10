Коронавирус в Днепропетровской области: статистика заболеваемости 10 декабря

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Кривом Роге.

В Днепропетровской области по состоянию на 10 декабря зафиксировали 742 новых случая коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Кривом Роге – 164, в Днепре – 154, в Каменском – 75, в Никополе – 45, в Павлограде – 38, в Новомосковске – 32.

С начала пандемии в регионе зафиксировали 237 227 случаев COVID-19. Победили недуг 218 837 человек, умерли – 8321.

Напомним, что в Украине по состоянию на утро 10 декабря зафиксировали 11 327 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 442 человека, 24 456 пациентов поправилось.

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