Коронавирус в Днепропетровской области: сколько новых случаев заражения и смертей 22 ноября

Коронавирус в Днепропетровской области: сколько новых случаев заражения и смертей 22 ноября

Больше всего случаев инфицирования в областном центре.

В Днепропетровской области по состоянию на 22 ноября зарегистрировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом. За сутки недуг диагностировали у 864 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

Больше всего случаев инфицирования в областном центре – 320, в Кривом Роге – 159, в Покрове – 80, в Каменском – 72. Недуг за сутки побороли 1090 человек, умерли от болезни – 59.

Отметим, что в Украине выявили 7464 новых случаев заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 2501 человека. Выздоровели 10 540, не смогли преодолеть инфекцию 326 украинцев.

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