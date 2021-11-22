Коронавирус в Днепропетровской области: сколько новых случаев заражения и смертей 22 ноября

Больше всего случаев инфицирования в областном центре.
В Днепропетровской области по состоянию на 22 ноября зарегистрировали больше всего новых случаев заражения коронавирусом. За сутки недуг диагностировали у 864 человек.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Больше всего случаев инфицирования в областном центре – 320, в Кривом Роге – 159, в Покрове – 80, в Каменском – 72. Недуг за сутки побороли 1090 человек, умерли от болезни – 59.
Отметим, что в Украине выявили 7464 новых случаев заболевания COVID-19. В больницы госпитализировали 2501 человека. Выздоровели 10 540, не смогли преодолеть инфекцию 326 украинцев.
Читайте также:
- В Житомирской области столкнулись легковушки: пять человек оказались в больнице.
- В Харькове с подоконника 9 этажа сорвалась девушка, которая мыла окна.
- Вакцинация от коронавируса: две дозы прививки получили уже почти 10 млн украинцев.