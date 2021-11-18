Коронавирус в Днепропетровской области: сколько людей заболело и умерло 18 ноября

Коронавирус в Днепропетровской области: сколько людей заболело и умерло 18 ноября

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Днепре и Павлограде.

Почти две тысячи в сутки. Такие показатели заболеваемости коронавирусом в Днепропетровской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Антилидером среди городов области стал Днепр – за сутки там обнаружили 969 новых случаев COVID-19, Павлоград – 185, Кривой Рог – 177, Каменское – 149.

Коронавирусную инфекцию побороли 2000 пациентов, умерли от болезни – 103.

Отметим, что в Украине 18 ноября зарегистрировали 20 591 случай COVID-19. В больницы госпитализировали 3907 человек, умерли – 752.

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