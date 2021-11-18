Коронавирус в Днепропетровской области: сколько людей заболело и умерло 18 ноября

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Днепре и Павлограде.
Почти две тысячи в сутки. Такие показатели заболеваемости коронавирусом в Днепропетровской области.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Антилидером среди городов области стал Днепр – за сутки там обнаружили 969 новых случаев COVID-19, Павлоград – 185, Кривой Рог – 177, Каменское – 149.
Коронавирусную инфекцию побороли 2000 пациентов, умерли от болезни – 103.
Отметим, что в Украине 18 ноября зарегистрировали 20 591 случай COVID-19. В больницы госпитализировали 3907 человек, умерли – 752.
Читайте также:
- Правительство увеличило штрафы за нарушение порядка предоставления налоговой отчетности.
- В Киеве Южный мост снова собираются закрыть на капитальный ремонт.
- Смертельный пожар в доме престарелых в Днепре: подозреваемым будут выбирать меру пресечения.