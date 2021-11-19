Коронавирус в Днепропетровской области: какое количество новых случаев инфицирования и смертности 19 ноября

Коронавирус в Днепропетровской области: какое количество новых случаев инфицирования и смертности 19 ноября

Больше новых случаев заражения в Днепре и Кривом Роге.

Коронавирус продолжает распространяться Днепропетровской областью. По состоянию на 19 ноября в регионе 1943 новых случая COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.

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Больше всего случаев инфицирования традиционно зарегистрировали в Днепре – 992, в Кривом Роге – 131, в Каменском 118, в Павлограде – 104, в Никополе – 75.

За сутки коронавирус побороли 2079 пациентов, умерли от болезни 98 человек.

Отметим, что в Украине в целом зафиксировали 20 050 новых случаев коронавирусной инфекции. В больницы госпитализировали 3637 человек, не смогли преодолеть недуг 725 украинцев.

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