Коронавирус отступает от Днепропетровской области: статистика 30 ноября

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре.

В Днепропетровской области постепенно снижается суточное количество больных коронавирусом. По состоянию на 30 ноября в регионе зафиксировали 393 новых случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре – 200, в Кривом Роге – 46, в Новомосковске – 28, в Каменском – 26, в Марганце – 11.

В регионе с начала пандемии обнаружили 232 189 случаев инфицирования. Коронавирусную инфекцию побороли – 200 258 человек, умерли – 7871.

Отметим, что в Украине 30 ноября зафиксировано 10 554 новых случаев COVID-19. В том числе заболело 846 детей и 197 медиков.

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