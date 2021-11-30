Коронавирус отступает от Днепропетровской области: статистика 30 ноября

Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре.
В Днепропетровской области постепенно снижается суточное количество больных коронавирусом. По состоянию на 30 ноября в регионе зафиксировали 393 новых случаев.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Больше всего случаев инфицирования зарегистрировали в Днепре – 200, в Кривом Роге – 46, в Новомосковске – 28, в Каменском – 26, в Марганце – 11.
В регионе с начала пандемии обнаружили 232 189 случаев инфицирования. Коронавирусную инфекцию побороли – 200 258 человек, умерли – 7871.
Отметим, что в Украине 30 ноября зафиксировано 10 554 новых случаев COVID-19. В том числе заболело 846 детей и 197 медиков.
Читайте также:
- В Минздраве назвали даты усиления карантина и перечислили ограничения.
- В Австрии планируют штрафовать всех за отказ от вакцинации против коронавируса.
- На фоне обнаружения нового штамма коронавируса подорожали бриллианты.